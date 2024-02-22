Байден встретился со вдовой и дочерью Навального

Президент США заявил, что наследие Алексея Навального продолжит жить

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) со вдовой и дочерью Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Байден выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным, а также утверждал, что "наследие [Навального] продолжит жить". Кроме того, глава американской администрации подтвердил, что в пятницу США объявят о крупном пакете антироссийских санкций "в ответ на смерть Навального", а также в связи с украинским кризисом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал журналистам, что очередной пакет антироссийских рестрикций, о котором администрация США объявит 23 февраля, будет увязан со второй годовщиной СВО и смертью Навального. По его словам, пакет санкций, содержащий меры, связанные с украинским конфликтом, "был дополнен отдельными санкциями в связи с Навальным и его смертью".

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает прозвучавшие со стороны ряда западных стран заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.