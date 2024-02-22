Блинкен заявил, что G20 нацелена на продление гуманитарной паузы в Газе

Страны Группы двадцати также сосредоточены на работе над договоренностями по освобождению удерживаемых движением ХАМАС заложников, рассказал госсекретарь США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Группы двадцати (G20) сосредоточены на работе над договоренностями по освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников и продлению гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.

"Что касается конфликта в Газе между Израилем и ХАМАС, мы сосредоточены на попытках достичь договоренностей, которые приведут к освобождению оставшихся заложников и продлению гуманитарной паузы", - сказал он. "Я думаю, что это цели, которые разделяют все в G20", - подчеркнул госсекретарь.

28 января в Париже состоялась встреча глав разведок Египта, Израиля, США и премьера Катара. Участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа.