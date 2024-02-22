Нуланд: Украине надо вести переговоры, когда она окажется в более выгодном положении

По словам заместителя госсекретаря США по политическим делам, Вашингтон выступает сейчас против паузы "или фальшивого мира" на Украине

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что время для мирных переговоров по Украине не пришло и Киеву надо приступать к ним, когда он окажется "в более сильной позиции".

"И, разумеется, переговоры можно вести, когда Украина будет находиться в более сильной позиции", - заявила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон выступает сейчас против паузы "или фальшивого мира" на Украине.

"Однако я беспокоюсь по поводу того, что, пока [президент России Владимир] Путин остается у власти, он никогда не откажется от основной цели, заключающейся в том, чтобы подчинить Украину", - сказала далее Нуланд.

При этом она отрицала, что США диктуют Украине, когда возобновлять переговоры. "Войны обычно заканчиваются переговорами какого-то рода. Но мы не будем выбирать этот момент для Украины. Украина сама примет эти решения", - заверяла Нуланд. "Ей (Украине - прим. ТАСС) необходимо быть в более сильном положении. И Путину необходимо видеть, что для него ситуация будет просто ухудшаться, прежде чем он вообще сделает какие-то шаги за столом [переговоров]", - полагает заместитель главы внешнеполитического ведомства США.