Украина получила от Запада десятки бронетранспортеров М113 для эвакуации раненых

Еще несколько сотен машин ожидаются в ближайшее время, сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины получили от стран Запада десятки бронетранспортеров М113, оборудованных для эвакуации раненых, еще сотни подобных машин доставят в страну позднее. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Силы обороны получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с боя. Десятки таких эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. <...> Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло результатов.