Отряды "Хезболлах" нанесли ракетный удар по израильской казарме на Голанских высотах

Как сообщили в военно-информационной службе шиитской партии, израильская армия понесла потери в живой силе и технике

БЕЙРУТ, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" нанесли с территории Южного Ливана ракетный удар по казарме израильской армии на оккупированных Голанских высотах. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его информации, операция шиитских бойцов последовала сразу за налетом израильских ВВС на город Кфар-Руммана на юге страны. В результате воздушной атаки на один из домов там были убиты два полевых командира "Хезболлах" и два мирных жителя.

В сводке военно-информационной службы "Хезболлах", размещенной в Telegram-канале, отмечается, что "бойцы исламского сопротивления в ответ на атаки авиации противника на мирные ливанские селения нанесли удары из реактивных систем залпового огня по скоплениям вражеских сил в Зарите, Калиа, Менаре, Метуле и Ювале".

Ракеты большого калибра Bourkan были запущены по укрепрайонам Биркет-Рише и Ханита на границе. Как утверждается, "в результате прямых попаданий противник понес потери в живой силе и технике".

Израильские ВВС за сутки совершили несколько рейдов на южноливанские населенные пункты Кфар-Килла, Марун-эр-Рас, Рашая-эль-Фуххар и Эль-Хиям. В свою очередь артиллерия вела огонь по форпостам шиитских бойцов на высотах Теллет-Хамамис и в долине Хоула.