Байден заявил о санкциях "против Путина" в связи со смертью Навального

Вашингтон не ослабляет усилий, подчеркнул американский лидер

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден вновь подтвердил намерение Вашингтона ввести в отношении России санкции в связи со смертью Алексея Навального. При этом в контексте предстоящего применения таких ограничительных мер американский лидер упомянул президента России Владимира Путина, не вдаваясь в детали.

"Этим утром я имел честь встретиться с женой (вдовой - прим. ТАСС) и дочерью Алексея Навального [в штате Калифорния]. Мы завтра (23 февраля - прим. ТАСС) объявим о санкциях против Путина <...>. Мы не ослабляем усилий", - сказал Байден журналистам пресс-пула Белого дома, которые сопровождают его в поездке в Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Ранее правительство США объявило, что введет 23 февраля в отношении РФ новые санкции, в том числе в связи со смертью Навального.