Премьер Швеции нанесет визит в Венгрию накануне ратификации заявки о приеме в НАТО

Лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш назвал предстоящую поездку Ульфа Кристерссона в Будапешт "жестом, которого здесь ждали"

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу побывает в Будапеште по приглашению своего венгерского коллеги Виктора Орбана. Главной причиной его визита стало намерение королевства вступить в НАТО, а точнее тот факт, что Венгрия осталась последней страной в Североатлантическом альянсе, парламент которой до сих пор не ратифицировал соответствующее соглашение.

Газета Magyar Nemzet отметила, что если в обычное время визит главы шведского правительства привлек бы такое же внимание, как уровень воды в Дунае в спокойную погоду, то сейчас вокруг него было сломано уже немало копий. Дело в том, что поначалу Кристерссон явно не хотел ехать в Венгрию, чтобы не идти на уступки Орбану, но потом все же согласился принять его приглашение.

"Это тот жест, который здесь ждали", - заявил лидер парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш. Он подчеркнул, что венгерские депутаты больше не имеют претензий к шведским политикам, которые излишне ретиво критиковали венгерскую демократию, и путь к ратификации шведской заявки открыт. Младшие партнеры ФИДЕС - христианские демократы - также готовы поддержать прием королевства в альянс, а оппозиционные партии уже давно выступают за скорейшее решение этого вопроса.

Ожидается, что он будет поставлен на голосование в первый день весенней сессии парламента Венгрии, которая откроется 26 февраля. Правительство внесло в парламент законопроект о приеме Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты отложили голосование по нему из-за недружественных высказываний шведских политиков. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.

О ратификации

Судя по всему, сейчас обе стороны стремятся как можно скорее оставить разногласия позади и, по словам Кочиша, "открыть новую страницу" в их взаимоотношениях. Орбан также заявлял, что "спор со Швецией близится к завершению". Выступая 17 февраля с программной речью о приоритетах своего правительства, он сообщил, что они с Кристерссоном "предприняли важные шаги по восстановлению доверия".

1 февраля Орбан провел краткую встречу со шведским премьером во время саммита Евросоюза в Брюсселе, а еще раньше пригласил его в Будапешт. По сообщениям СМИ, к поездке Кристерссона стороны готовят крупное соглашение в области военно-технического сотрудничества, которое, возможно, будет касаться использования венгерскими ВВС шведских истребителей Gripen.

Примечательно, что, объявляя о предстоящем визите шведского коллеги, Орбан не упомянул о необходимости парламентской ратификации документов о приеме Швеции в НАТО. "Мы планируем обсудить вопрос о том, как укрепить сотрудничество в области обороны и политики безопасности между Венгрией и Швецией, а также наши планы на период председательства Венгрии в Совете ЕС и стратегическую повестку дня Евросоюза", - написал он в Х (ранее Twitter).

Кристерссон, получив приглашение Орбана, с самого начала сделал вид, что не считает нужным обсуждать ратификацию венгерскими депутатами шведской заявки, но готов вести диалог на другие важные темы. Теперь Будапешт и Стокгольм хотят продемонстрировать, что вопрос о ратификации практически решен, а остальное - дело техники. Визит шведского премьера должен это подтвердить.