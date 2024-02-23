Al Jazeera: жертвами ударов Израиля по центральной части сектора Газа стали 40 человек

Еще более 100 получили ранения, сообщает телеканал

РАБАТ, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 40 человек погибли в результате совершенных армией Израиля обстрелов центральных районов сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, еще более 100 человек получили ранения.

Кроме того, израильские военные нанесли удары по району Эз-Зейтун в городе Газа. Там погибли 20 человек, еще несколько пропали без вести.

Также телеканал сообщил об 1 погибшем и 15 раненых в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в лагере палестинских беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан.