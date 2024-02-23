Лидер хуситов заявил, что Британия и США нанесли 278 ударов по Йемену с 12 января

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По словам Абделя Малека аль-Хуси, при этом Вашингтон и Лондон добились лишь "укрепления военного потенциала" йеменского движения

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании и Соединенных Штатов нанесли 278 ударов по территории Йемена с 12 января. С таким утверждением выступил лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси.

"Число авианалетов, совершенных США и Великобританией, а также ракетных обстрелов с моря достигло 278", - заявил лидер "Ансар Аллах" в обращении к своим сторонникам, которое транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah. По словам аль-Хуси, при этом Вашингтон и Лондон добились лишь "укрепления военного потенциала" движения.

После обострения конфликта в секторе Газа "Ансар Аллах" заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Мишенями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.