Пентагон сообщил, что США выступают за расширение коалиции стран для борьбы с хуситами

Пресс-секретарь американского военного ведомства Сабрина Сингх также отметила, что Соединенные Штаты довольны созданием новой военно-морской миссии Евросоюза в Красном море

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали бы присоединение к коалиции стран, борющихся с йеменским мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы), еще большего числа государств. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы всегда приветствуем присоединение новых стран к этой коалиции", - сказала она. Сингх добавила, что, в частности, США довольны созданием новой военно-морской миссии Евросоюза в Красном море.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В результате участившихся случаев нападения на суда некоторые компании заявили о приостановке перевозок по Красному морю.

В ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.