Макрон организует в Париже посвященную поддержке Киеву встречу с лидерами нескольких стран

О представителях каких государств идет речь, не уточняется

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон организует 26 февраля в Париже встречу с лидерами нескольких государств, посвященную помощи Украине. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным агентства, "президент проведет встречу с несколькими главами государств и правительств", чтобы "изучить имеющиеся средства для укрепления сотрудничества между партнерами с целью поддержки Украины".

О представителях каких стран идет речь, не уточняется.

16 февраля Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. В рамках этого соглашения Франция планирует поставить Киеву дополнительно военной помощи на 3 млрд евро, которая будет охватывать "все аспекты сотрудничества". В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет 10 лет.