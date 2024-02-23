США заявили о выделении $645 тыс. на оцифровку документов Госархива Украины

Материалы содержат "архивные записи на украинском языке и имеют решающее значение для уникальной идентичности Украины и понимания истории страны", говорится в заявлении Госдепа

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент сообщил в четверг, что Вашингтон выделит более $600 тыс. на оцифровку документов Государственной архивной службы Украины.

"Государственный департамент США объявил сегодня о проекте по защите и оцифровке коллекций Государственной архивной службы Украины. <…> Проект стоимостью $645 тыс. включает обучение сотрудников архивной службы оцифровке архивных записей, подверженных риску повреждения или уничтожения. Материалы Государственной архивной службы, которые будут сохранены, включают архивные записи на украинском языке и имеют решающее значение для уникальной идентичности Украины и понимания истории страны", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что выделение средств является частью реализации инициативы финансирования "защиты и устранения ущерба, нанесенного объектам и коллекциям украинского культурного наследия". Общий объем направляемых средств достигает $10,5 млн.