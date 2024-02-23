В Палестине заявили об активизации усилий по вступлению в ООН на полноценной основе

Постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур сообщил, что обсуждение по этому вопросу уже началось

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Палестина при поддержке арабских стран намерена обратиться в Совет Безопасности ООН для запуска процесса по принятию страны в качестве постоянного члена всемирной организации. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Сейчас у Палестины в ООН есть постоянный наблюдатель. Страны с подобным статусом могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако не имеют права голоса. Помимо Палестины в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан). "Мы начнем процесс обращения в Совет Безопасности ООН с целью принятия Палестины [во всемирную организацию в качестве постоянного члена всемирной организации], - сказал он журналистам. - Мы уже начали обсуждение подобных шагов и будем интенсифицировать эти дискуссии".

Палестинский дипломат указал на то, что арабские страны будут добиваться в Генассамблее ООН "практических мер" по принуждению Израиля к прекращению боевых действий. "Такие меры будут включать в себя призыв к отказу от продажи боеприпасов и вооружений Израилю, отказу от выдачи виз поселенцам (израильским поселенцам на Западном берегу реки Иордан - прим. ТАСС) и санкциям в их отношении", - указал Мансур, добавив, что в скором времени в ГА ООН будет направлена резолюция, которая, помимо призыва к прекращению огня, будет содержать и упомянутые требования.

Процесс приема страны в члены ООН, указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) не проголосовали против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.