Президент Сенегала заявил, что его полномочия истекут 2 апреля

При этом Маки Саль отметил, что пока не может назначить дату президентских выборов, так как все еще продолжаются консультации с основными политическими силами страны по аспектам их проведения

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль сообщил, что срок действия его мандата на посту главы государства закончится 2 апреля 2024 года, как это предусматривает конституция страны.

"Я гарантирую, что мой мандат в качестве главы государства закончится, как и планировалось, 2 апреля, - заявил Саль в интервью, которое транслировали все основные телеканалы Сенегала. - Однако я не уверен, что к этой дате будет избран новый президент страны".

Саль подчеркнул, что пока он не может назначить дату президентских выборов из-за продолжающихся консультаций с основными политическими силами страны по аспектам их проведения. "Я не могу издать указ о дне проведения выборов до тех пор, пока не закончится диалог, - заметил президент. - Посмотрим, что предложат его участники".

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На своем заседании 15 февраля Конституционный совет (КС) признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Одновременно КС указал, что полномочия действующего президента Саля, которые истекают 2 апреля, не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. Оппозиция настаивает, что выборы должны состояться до 2 апреля.