Пашинян заявил, что официальные лица РФ якобы призывали к свержению власти в Армении

Премьер-министр республики добавил, что российские телеканалы последние шесть лет "занимались антиармянской пропагандой"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что российские официальные лица осенью 2023 года призывали к свержению государственной власти в Армении.

"В сентябре и октябре 2023 года российские высокопоставленные чиновники открыто призывали население Армении восставать и свергать власть", - изложил свою версию глава правительства в интервью телеканалу France 24, не пояснив, о каких именно представителях РФ идет речь.

По словам Пашиняна, российские телеканалы якобы "на протяжении последних шести лет занимались антиармянской пропагандой".

19 сентября 2023 года началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года, однако уже в Ереване заявил, что такого документа не существует. За неделю почти все примерно 120-тысячное население Карабаха оставило свои дома и перебралось в Армению.