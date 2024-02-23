22 февраля, 22:38,
обновлено 22 февраля, 23:01

Армения приостановила участие в ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Дмитрий Астахов/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Дмитрий Астахов/ ТАСС

Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении республики, в особенности в 2021-2022 годах, отметил армянский премьер Никол Пашинян

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Армения приостановила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

"Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Пашинян.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении, премьер заявил, что "в данный момент речь об этом не идет". 

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