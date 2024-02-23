На Украине признали, что без ротации у военных не будет сил оборонять Киев и Харьков

Начальник штаба националистического формирования "Азов" (признано в РФ террористической организацией) Богдан Кротевич также отметил, что под угрозой находятся и другие города

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не смогут без ротации военных на передовой оборонять Киев, Харьков и другие города. Об этом заявил начальник штаба националистического формирования "Азов" (признано в РФ террористической организацией) Богдан Кротевич.

"Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее", - сказал он в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук, транслировавшейся на ее YouTube-канале.

8 февраля газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных сообщила о нехватке личного состава в сухопутных силах и падении боевого духа. По ее данным, неукомплектованность привела к невозможности осуществлять своевременную ротацию военнослужащих.

В тот же день Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил мобилизации. По словам депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), законодательная инициатива фактически делает невозможной демобилизацию. Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине 24 февраля 2022 года и с тех пор продлевалась 10 раз.