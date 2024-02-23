Президент Республики Сербской отпраздновал получение ордена от Путина

Милорад Додик опустил награду в стакан с алкоголем и выпил его

БЕЛГРАД, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик отметил получение ордена Александра Невского, который вручил ему российский лидер Владимир Путин. Соответствующее видео глава РС опубликовал в X (ранее Twitter).

"В Казани по устоявшейся русской традиции мы отметили вручение ордена Александра Невского, который мне сегодня вручил президент России Владимир Путин", - подписал Додик опубликованный видеоролик, на котором он опускает награду в стакан с алкоголем и затем выпивает его.

В среду Путин и Додик провели переговоры в Казани, в ходе которых российский лидер отметил, что отношения России с Республикой Сербской сложились давно и носят абсолютно созидательный характер. Ранее президент РС подчеркивал, что очень горд иметь возможность общаться с российским лидером - "лучшим человеком, с которым [ему] удалось познакомиться в политике".

6 июня 2023 года в соответствии с указом президента РФ Додик был награжден орденом Александра Невского.

Орденом Александра Невского могут награждаться видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств "за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с РФ и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии". Награды также могут быть удостоены граждане РФ за достижения на госслужбе и военно-медицинские организации.