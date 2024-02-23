22 февраля, 23:38
Военная операция на Украине

Figaro: во Франции заявили о неготовности военной техники Запада к украинским реалиям

Французский военный отметил, что западную технику производили для демонстрации передовых технологий "на витрине", а в условиях реальных боевых действий она оказалась недолговечной

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Военная техника, которую западные страны поставляют Киеву, оказалась не подготовленной к реалиям фронта на Украине. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на неназванного французского военного.

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"Некоторые защитные оплетки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. В результате грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, - приводит издание слова военнослужащего. - Западная техника задумывалась для демонстрации передовых технологий "на витрине". Однако в грязи и холоде такое не всегда работает. К счастью, у украинцев в запасах оставалась старая советская техника".

Газета замечает, что экологичные материалы, используемые в западных боевых машинах, демонстрируют недолговечность в условиях боевых действий.

Le Figaro констатирует, что украинская армия обескровлена и вынуждена "считать боеприпасы", которых недостаточно, тогда как увеличение западных производственных мощностей происходит "мучительно медленно".

Издание отмечает, что Франция "выглядит блекло, когда заявляет, что поставляет 3 тыс. снарядов в месяц, то есть столько, сколько Украина выпускает за два дня". Впрочем, усилия ЕС в целом, а также других европейских стран и США, также не выглядят впечатляющими: американскую помощь блокируют сторонники экс-президента Дональда Трампа, а Евросоюз не сможет поставить к марту обещанный в 2023 году 1 млн снарядов. Комментируя грядущие поставки истребителей F-16, газета замечает, что речь идет о нескольких десятках самолетов - "анекдотическом количестве, недостаточном для того, чтобы защитить украинское небо".

Как отметил в разговоре с Le Figaro французский высокопоставленный офицер, два года, которые длится конфликт, - это "слишком короткий срок, чтобы нарастить европейскую оборонную промышленность, которая в последние десятилетия находилась в состоянии разоружения". 

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