В США сообщили, что не расследуют возможные связи помощников лидера Мексики с картелями

Как добавил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Вашингтон продолжает работать с администрацией Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по миграционным вопросам

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не проводит расследований в отношении якобы имеющих место связей помощников президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с наркокартелями. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, рассматривать подобные утверждения должен Минюст США, выполняющий в стране функции Генеральной прокуратуры. При этом, подчеркнул представитель Белого дома, ведомство "ясно дало понять, что не проводит каких-либо расследований в отношении президента" Мексики.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжают работать с администрацией мексиканского лидера по миграционным вопросам и разрешению кризиса на южной американской границе.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники, что правоохранительные органы США на протяжении нескольких лет проводили разбирательства с целью установить потенциальные связи помощников и советников лидера Мексики с главарями наркокартелей. Как проинформировало издание, приближенные к Лопесу Обрадору лица якобы могли получать миллионы долларов от руководителей картелей после его вступления в должность президента 1 декабря 2018 года.

NYT отмечает, что власти США не начинали официального расследования в связи с упомянутыми утверждениями и в конечном счете прекратили свои расследования, исходя из того, что американское правительство вряд ли будет готово выступать с обвинениями в адрес "одного из ключевых союзников" Вашингтона. Президент Мексики, которого цитирует газета, назвал приведенные ею данные "абсолютно ложными".