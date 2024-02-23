Пашинян считает, что мир между Арменией и Азербайджаном пока невозможен

Премьер-министр Армении также не исключил, что Баку может совершить новую атаку на Ереван

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что мир между Ереваном и Баку пока невозможен.

"Если Азербайджан считает Армению "западным Азербайджаном" и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно. Этот мир немыслим в данный момент", - заявил он в интервью телеканалу France 24.

По словам Пашиняна, "если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению".

12 февраля Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила о ранении азербайджанского пограничника при обстреле с территории Армении. 13 февраля утром ГПС сообщила о проведении в ответ "операции возмездия", в результате которой был уничтожен армянский боевой пост. В Ереване сообщили о гибели четырех армянских военных.

16 февраля Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении. В Ереване назвали дезинформацией заявление Баку об обстреле на границе.