23 февраля, 01:36

Зеленский уверен, что был бы переизбран, если бы выборы состоялись сейчас

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По мнению украинского лидера, он располагает "наибольшей поддержкой в современном обществе"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждане страны избрали бы его президентом на новый срок, если бы выборы состоялись прямо сейчас.

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"Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в современном обществе. Поэтому если мы проведем выборы прямо сейчас, то люди изберут меня", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. По мнению Зеленского, это доказывает, что он не стремится остаться у власти.

Президент Украины утверждает, что единственным способом организовать выборы главы государства является изменение законодательства.

В условиях военного положения, которое было введено в стране в феврале 2022 года и неоднократно продлевалось, проведение выборов на Украине юридически невозможно. Как разъяснял директор Украинского института политики Руслан Бортник, ст. 19 закона Украины "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проводить в этот период выборы президента, Верховной рады и органов местного самоуправления. Тем не менее вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов остается открытым.

Осенью 2023 года, когда поступали предложения провести выборы в Верховную раду, Зеленский потребовал прекратить "вбрасывать в общество" эту тему, а представители всех фракций парламента, включая президентскую фракцию "Слуга народа", подписали заявление о невозможности проведения в стране парламентских и президентских выборов до окончания боевых действий. После этого несколько политиков на Украине и на Западе высказали мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение очередных выборов главы государства из-за опасений потерять власть. 

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