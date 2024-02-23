Польша заявила, что в случае неодобрения помощи Киеву союзники США разочаруются в них

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский уверен, что если помощь Украине не одобрят, "это будет иметь далекоидущие последствия для всех американских альянсов по всему миру"

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Союзники США разочаруются в американских альянсах и могут начать разрабатывать свое ядерное оружие, если Вашингтон не выделит новую помощь Украине. Такое мнение выразил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью агентству Bloomberg.

"Если дополнительная [помощь Украине] не будет принята, и союзники США разочаруются и поймут, что Соединенные Штаты, возможно, не могут помочь, даже если главнокомандующий [США] хочет помочь вам, это будет иметь далекоидущие последствия для всех американских альянсов по всему миру", - сказал он.

Сикорский отметил также, что несколько стран захотят для подстраховки начать разработку собственного ядерного оружия.

Споры в Конгрессе

Американская администрация почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

13 февраля Сенат при поддержке части республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по законопроекту.