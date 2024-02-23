Источник рассказал, что наемники из западных стран отказывались переправляться в Крынки

По его словам, они понимали, что вернуться обратно будет "почти невозможно"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Западные наемники, в том числе из стран НАТО, отказывались переправляться в Крынки, потому что, по их мнению, это была "дорога в один конец". Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"В Крынки переправлялись только украинские военнослужащие. Западные наемники, в том числе из стран НАТО, отказывались переправляться туда, потому что понимали, что это дорога в один конец и обратно из Крынок вернуться почти невозможно", - сказал собеседник агентства.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову глава Минобороны РФ отметил, что освобождение Крынок фактически ставит точку в украинском контрнаступлении.