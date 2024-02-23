23 февраля, 03:48
Военная операция на Украине

Мельник считает, что союзники Украины должны провести "предварительные переговоры" с РФ

Экс-посол Украины в ФРГ считает, что так можно было бы выяснить, "существует ли реальная готовность к компромиссу"

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник полагает, что союзники Киева должны провести "предварительные переговоры" с Москвой, чтобы конфиденциально выяснить в том числе приемлемые для России условия мира.

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"По моему личному мнению, было бы по крайней мере разумно, если бы наши союзники могли незаметно выяснить в Москве, существует ли реальная готовность к компромиссу", - сказал Мельник в интервью газете Tagesspiegel. "Проведение предварительных переговоров не означает отказа от своих интересов. Речь идет не о ленивых компромиссах или восстановлении ложного спокойствия на мировой арене", - утверждал он.

В то же время Мельник подчеркнул, что, "с точки зрения Украины, заключить сделку невозможно". "Тем не менее партнеры должны использовать свою дипломатию", - резюмировал экс-посол Украины в Берлине.

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили в том числе обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

В ноябре 2023 года руководитель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу "1+1" в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с Москвой в 2022 году, заявил, что, когда украинская делегация вернулась из Стамбула, в Киев приехал занимавший в то время пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и сказал: "Мы вообще не будем с ними ничего подписывать". Глава правительства также предложил "просто воевать". 

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