США, Южная Корея и Япония назвали "угрозой миру" сотрудничество КНДР и РФ

Представители трех стран также осудили "агрессивную риторику и провокации" Пхеньяна

СЕУЛ, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль, его японская коллега Ёко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен на трехсторонней встрече в Бразилии назвали сотрудничество КНДР и России "серьезной угрозой миру и стабильности". Об этом говорится в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства.

"Министры трех стран подчеркнули, что военное сотрудничество РФ и Северной Кореи представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и на планете", - отмечается в тексте. Стороны пообещали продолжить взаимодействовать с "международным сообществом" в ответ на это.

Представители трех стран также осудили "агрессивную риторику и провокации" КНДР и заявили о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова. Они договорились об укреплении трехстороннего сотрудничества в ответ на разработку Пхеньяном ракетно-ядерной программы. "Министры трех государств обменялись мнениями о ключевых региональных и глобальных проблемах, в том числе о ситуации на Украине и о нестабильности на Ближнем Востоке", - проинформировали в Сеуле. Встреча Чо Тхэ Ёля с коллегами прошла на полях министерской встречи Группы двадцати в Рио-де-Жанейро 22 февраля.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что обвинения со стороны Запада в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.