Президент Эквадора признал обоснованным протест РФ против передачи США военной техники

Даниэль Нобоа подчеркнул, что Кито не хочет участвовать в конфликте на Украине

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа признал, что недовольство РФ планами его страны передать США военную технику российского производства было обоснованным.

"Россия - наш третий по объему торговый партнер. В этом конкретном случае они были бы правы, потому что мы бы стали участником схемы по передаче вооружений [Украине]. Этого мы делать не будем", - сказал он в интервью телеканалу CNN en Español.

По словам Нобоа, соглашение о передаче США техники было подписано правительством экс-президента (2021-2023) Гильермо Лассо. "Планировалось, что мы передадим металлолом, не нарушая никаких международных соглашений, а потом США его перераспределят. К нашему удивлению, США публично сообщили, что это будет использовано в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим в этом участвовать", - сказал эквадорский лидер, вступивший в должность 23 ноября прошлого года.

10 января Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США старую технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн. В феврале заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан выступил с утверждением, что военная техника производства РФ, переданная США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила, что соглашение о взаимодействии между правительствами РФ и Эквадора не допускает передачу продукции военного назначения третьей стороне без предварительного письменного согласия Москвы. 19 февраля МИД Эквадора заявил, что Кито не будет отправлять вооружение Киеву как участнику конфликта.

В январе 2023 года глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы заменить его на американское, если эти страны захотят передать старую технику Украине.