СМИ: жертвами авиаудара израильских сил по дому в Рафахе стали не менее шести человек

Множество людей получили ранения, передает агентство WAFA

ДУБАЙ, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара израильских сил по жилому дому в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Удар был нанесен в восточной части города, множество людей получило ранения. Кроме того, как сообщает агентство, армия Израиля также разбомбила еще один дом в центральной части Рафаха. Сведений о погибших или пострадавших не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.