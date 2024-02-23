Рахмон заявил, что человечество вступило в опасный этап, которого не было в истории

Президент Таджикистана отметил, что начался новый этап холодной войны, а также обострились современные угрозы и опасности

ДУШАНБЕ, 23 февраля. /ТАСС/. Человечество в настоящее время вступило в опасный этап своего развития, которого еще не было в истории - усиливаются процессы передела мира, а ситуация стала сложной и взрывоопасной. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в поздравительном послании ко Дню вооруженных сил Таджикистана, который отмечается 23 февраля.

"В последнее время ситуация в мире становится все более сложной и взрывоопасной, усиливается процесс передела мира, стремительное вооружение, новый этап холодной войны, обостряются современные угрозы и опасности - терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия, киберпреступления и другие виды транснациональной организованной преступности. Иными словами, человечество в последнее время вступило в очень чувствительный и опасный этап, чего не помнит история", - сказал Рахмон, обращение которого распространила пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что в таких условиях "каждый сведущий гражданин общества, прежде всего военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, обязаны не терять политической бдительности, чтобы защищать великую ценность в жизни нашего народа - независимость и свободу, безопасность общества и государства, политический мир, стабильность и национальное единство". Он заверил, что государство будет принимать все необходимые меры для укрепления обороноспособности страны.

Президент напомнил, что в 90-е годы XX-века после распада СССР в Таджикистане была гражданская война, из-за которой создание вооруженных сил пришлось отсрочить, однако "несмотря на тяжелейшие экономические и финансовые проблемы тех дней создали национальную армию практически на пустом месте". Также он поздравил всех офицеров и солдат вооруженных сил и призвал их совершенствовать навыки по защите родины, а командиров в армии и силовых структурах обязал уделить внимание вопросу качества воспитательной работы.

В этом году в Таджикистане 23 февраля отмечается 31-я годовщина образования вооруженных сил. Дата выбрана по случаю первого военного парада в независимом Таджикистане, который прошел в этот день в 1993 году в Душанбе.