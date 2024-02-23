Остин заявил Галанту о необходимости пресекать инциденты, мешающие доставке помощи в Газу

Министр обороны США также указал израильскому коллеге на необходимость обеспечения безопасности "более чем миллиона человек, укрывающихся в Рафахе", перед началом операции в этом городе

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил израильскому коллеге Йоаву Галанту о необходимости пресечения инцидентов, препятствующих доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, во время телефонного разговора в четверг Остин обсудил с Галантом действия израильской армии в городе Хан-Юнис в южной части палестинского анклава, а также указал на необходимость обеспечения безопасности "более чем миллиона человек, укрывающихся в Рафахе", перед началом операции в этом городе на границе сектора Газа с Египтом.

"Министр Остин заявил о необходимости наладить с гуманитарными группами процесс деконфликтации и обеспечить увеличение объемов поставляемой мирным палестинцам помощи, в то время как грабежи и насилие мешают доступу гуманитарных конвоев в Газу", - отметили в Пентагоне. Кроме того, главы военных ведомств США и Израиля обсудили усилия по освобождению удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников.

Ранее в четверг газета The Washington Post сообщила со ссылкой на представителей ООН, что объемы поставок гуманитарной помощи в сектор Газа значительно снизились в последние недели из-за "авиаударов Израиля по полицейским, охраняющим конвои". Это, как отметило издание, ведет к росту числа грабежей со стороны "криминальных группировок и отчаявшихся гражданских лиц". Телекомпания CNN в свою очередь сообщила в среду со ссылкой на документы ООН, что израильские военные обстреляли автоколонну всемирной организации, перевозившую продукты питания, в центральной части сектора Газа. CNN утверждает, что это один из многочисленных инцидентов, когда под ударом оказываются конвои международных организаций с гуманитарной помощью.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.