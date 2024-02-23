Лукашенко поздравил граждан с Днем защитников Отечества и ВС Республики Беларусь

Президент Белоруссии отметил, что этот праздник "связан с борьбой белорусов за суверенитет и независимость"

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии обладают всем необходимым, чтобы дать отпор любому агрессору, отстоять мир. Об этом говорится в поздравлении президента Александра Лукашенко с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь.

"Мы гордимся защитниками Отечества всех поколений, которые всегда с честью выполняли свой воинский долг. Так было и в далеком Афганистане, и в других горячих точках планеты, - заявил Лукашенко, его цитирует президентская пресс-служба. - Убежден, что наши вооруженные силы сегодня обладают всем необходимым, чтобы дать отпор любому агрессору, отстоять мир и согласие на белорусской земле". Он также отметил, что созданная в стране система территориальной обороны и народного ополчения "придает делу защиты Отечества поистине всенародный характер".

"Этот праздник неразрывно связан с борьбой белорусов за суверенитет и независимость, за право жить свободно на родной земле", - отметил Лукашенко. По его словам, наиболее ярко лучшие черты белорусов - мужество, стойкость и героизм - проявились в годы Великой Отечественной войны, когда "на защиту большой Родины встал и стар и млад". "Мы бережно храним память об этом подвиге и в год 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков - особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам", - подчеркнул белорусский лидер.