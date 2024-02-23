Экс-президент США добавил, что сможет восстановить мир до того, как "прибудет в Овальный кабинет" в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну, к которой мир очень близок в настоящий момент.

"Я предотвращу третью мировую войну. Мы очень близки к третьей мировой войне, и это будет война, не похожая ни на одну другую", - сказал он в четверг, выступая перед сторонниками. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Трамп также отметил, что сможет восстановить мир еще до того, как "прибудет в Овальный кабинет" в Белом доме, в том числе урегулировать конфликт между Украиной и Россией.

Ранее Трамп заявлял, что в случае переизбрания намерен урегулировать конфликт на Украине за 24 часа.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.