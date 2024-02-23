СМИ: Израиль одобрил новое соглашение о поставках муки из США в Газу

По словам источника газеты The Times of Israel, новая договоренность дает возможность осуществить поставку в ближайшее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Израиль согласился на новую договоренность с США, которая позволит доставить муку мирным жителям сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

Возможность таких поставок месяц назад заблокировал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич из-за того, что получателем было Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое оказалось под ударом из-за утверждений, что несколько ее сотрудников участвовали в атаке на еврейское государство 7 октября.

Как отмечает издание, в соответствии с новым соглашением мука в течение пяти месяцев будет доставляться в Газу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, что позволит прокормить порядка 1,5 млн человек. По словам источника газеты, новая договоренность дает возможность осуществить поставку в ближайшее время.