23 февраля, 05:16
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль одобрил новое соглашение о поставках муки из США в Газу

По словам источника газеты The Times of Israel, новая договоренность дает возможность осуществить поставку в ближайшее время

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Израиль согласился на новую договоренность с США, которая позволит доставить муку мирным жителям сектора Газа. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на американского чиновника.

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Возможность таких поставок месяц назад заблокировал министр финансов Израиля Бецалель Смотрич из-за того, что получателем было Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое оказалось под ударом из-за утверждений, что несколько ее сотрудников участвовали в атаке на еврейское государство 7 октября.

Как отмечает издание, в соответствии с новым соглашением мука в течение пяти месяцев будет доставляться в Газу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, что позволит прокормить порядка 1,5 млн человек. По словам источника газеты, новая договоренность дает возможность осуществить поставку в ближайшее время. 

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