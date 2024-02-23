Repubblica: Мелони может посетить Киев 24 февраля

Как пишет газета, премьер-министр Италии не исключила возможности проведения оттуда саммита G7 по видеосвязи

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая будет председательствовать на саммите Группы семи в субботу, может совместить дискуссию с посещением Киева. Об этом пишет газета La Repubblica, указывая, что сама Мелони не исключила, что саммит в формате видеоконференции может проводиться из Киева.

"Посмотрим", - уклончиво ответила она на соответствующий вопрос в ток-шоу в четверг вечером.

Ранее объявлялось, что перед лидерами "семерки" выступит президент Украины Владимир Зеленский, а сам саммит в годовщину начала СВО будет посвящен Украине. "Запад не должен демонстрировать усталость от конфликта на Украине", - приводит слова Мелони издание.

В дипломатических кругах в Италии также не подтвердили, что саммит планируется проводить с Мелони в Киеве. В любом случае, как отмечается, об этом не будет сообщаться заранее по соображениям безопасности. Вопросы вызывает и информационная безопасность, поскольку в дискуссии лидеров, которая продлится около 1,5 часа, участие Зеленского не предусмотрено. Саммит запланирован на вторую половину субботы с учетом разницы часовых поясов стран-участниц.

Ранее министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим готовится подписать с Киевом соглашение о безопасности, как уже сделали несколько стран, включая Францию и Германию. Документ, по его словам, носит политический и символический смысл, подтверждает приверженность защите международного права, но не предполагает юридические и финансовые обязательства, а также автоматическую политическую и военную поддержку.