Береговая охрана КНР вытеснила судно управления рыболовства Филиппин

Как уточнил официальный представитель УБО Гань Юй, операцию провели "профессионально и на законных основаниях", "рационально и сдержанно"

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Катера Управления береговой охраны (УБО) КНР вытеснили судно филиппинского управления рыболовства из акватории у спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель УБО Гань Юй.

"22-23 февраля судно Управления рыболовства и водных ресурсов Филиппин под номером 3 002 настойчиво проникло в воды, прилегающие к китайскому острову Хуанъянь, несмотря на наши неоднократные уведомления и предупреждения, - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в WeChat. - После того как они не возымели воздействия, корабли УБО были вынуждены принять необходимые меры по преследованию и вытеснению указанного филиппинского судна".

Как уточнил официальный представитель, операция была проведена "профессионально и на законных основаниях", "рационально и сдержанно". "Своим поведением филиппинская сторона ущемила суверенитет Китая, серьезно нарушив международное право и основные нормы международных отношений, - подчеркнул он. - Мы настаиваем, чтобы Филиппины немедленно прекратили совершать действия, нарушающие права [Китая]".

По словам Гань Юя, Пекин оставляет за собой право предпринимать шаги для осуществления контроля над указанной акваторией, поскольку "обладает неоспоримым суверенитетом над островом Хуанъянь". "УБО будет последовательно осуществлять правозащитную и правоохранительную деятельность в водах, находящихся под юрисдикцией Китая, в соответствии с законом решительно защищать национальный суверенитет, права и интересы КНР на море", - подытожил он.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.