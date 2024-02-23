Орбан заявил, что Россия сохранит военное превосходство над Украиной

Как добавил премьер-министр Венгрии, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. РФ сохраняет военное превосходство над Украиной, и оно и дальше останется на ее стороне, однако украинский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован путем переговоров. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Простые математические подсчеты показывают, что военное превосходство находится на стороне России, его не будет на стороне Украины, если не вмешается Запад. Но НАТО не хочет войны, она не вступит в войну. Необходимо добиваться прекращения огня, потому что невозможно поставить Россию на колени в военном плане", - сказал глава венгерского правительства.

"У этого конфликта нет военного решения. Нам нужен мирный процесс", - подчеркнул Орбан, напомнив, что Венгрия последовательно выступает за скорейшее прекращение огня и начало переговоров по Украине. Ведущие западные державы, включая Францию и Германию, придерживаются иной точки зрения, рассчитывая на военное решение, сказал Орбан.

Он предположил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах и его возвращения в Белый дом может появиться надежда на урегулирование конфликта. Правительство Венгрии ранее неоднократно заявляло, что в переговорах по этим вопросам должны участвовать не только Украина и Россия, но и Соединенные Штаты, которые оказывают Киеву основную военную и финансовую поддержку.