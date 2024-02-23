Kyodo: премьер Японии выступит перед Конгрессом США

Как сообщило агентство, выступление Фумио Кисиды может состояться 11 апреля

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего предстоящего визита в США выступит перед американским Конгрессом. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что выступление японского премьера перед обеими палатами Конгресса США может состояться 11 апреля. Ранее уже сообщалось, что в начале апреля Кисида планирует посетить США и провести переговоры с президентом Джо Байденом. Предыдущий визит Кисиды в Вашингтон состоялся в январе 2023 года.

Выступая на пленарном заседании ключевой нижней палаты японского парламента в конце января 2024 года, Кисида подчеркнул, что Япония намерена продолжать укреплять отношения с США в различных областях, поскольку альянс с Вашингтоном, по его словам, способствует региональным миру и стабильности.