Венгерский премьер-министр Виктор Орбан не уточнил, в чем будет заключаться двусторонняя договоренность

БУДАПЕШТ, 23 февраля. /ТАСС/. Венгрия планирует заключить со Швецией соглашение по военным вопросам в ходе запланированного на пятницу визита премьер-министра этой страны Ульфа Кристерссона в Будапешт. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он не уточнил, в чем будет заключаться двусторонняя договоренность, но ранее в СМИ появлялась информация о том, что она может касаться использования венгерскими ВВС шведских истребителей Gripen. На вооружении венгерской армии уже есть 14 таких машин.

"Мы заключим военные соглашения, мы определим некоторые направления и цели", - сказал Орбан по поводу предстоящей встречи с Кристерссоном.

Он отметил, что визит будет проходить в преддверии ратификации венгерским парламентом соглашения о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия осталась единственной страной в альянсе, до сих пор не сделавшей этого. Задержка произошла из-за того, что правительство и депутаты парламента были недовольны критическими высказываниями шведских политиков в адрес Венгрии.

"Потребовалось время, чтобы завоевать доверие премьер-министра Швеции, и у меня есть аргументы относительно того, почему мы должны ратифицировать их вступление", - сказал Орбан. Сейчас все парламентские фракции - как правящих партий, так и оппозиции - подтвердили, что готовы одобрить шведскую заявку в начале весенней сессии парламента, которая начнется 26 февраля.

Венгерское правительство внесло в парламент законопроект о вступлении Швеции в НАТО еще летом 2022 года, но депутаты положили его под сукно. 27 марта 2023 года венгерский парламент дал согласие на присоединение Финляндии к НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Две северные страны подали свои заявки в Североатлантический альянс 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.