Секретариат ОДКБ не получал заявлений от Армении о приостановке членства

Как сообщили в Секретариате, "по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не получал от Армении никаких заявлений о приостановке членства в организации. Об этом сообщили ТАСС в Секретариате ОДКБ.

"В Секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время", - отметили в Секретариате.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 сообщил, что республика приостановила свое участие в ОДКБ.