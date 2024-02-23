Пограничники Молдавии и Украины договорились усилить борьбу с нелегальной миграцией

Стороны также проанализировали деятельность на пунктах пропуска, совместно управляемых странами

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Главы пограничных служб Молдавии и Украины Руслан Галушка и Сергей Дейнеко подписали План сотрудничества на период 2024-2025 годов, в котором обозначены меры борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой и другими нарушениями. Церемония состоялась на общем пункте пропуска "Паланка - Маяки-Удобное", который связывает юг Молдавии с Одесской областью Украины.

"На встрече обсуждались вопросы координации и обмена информацией для более эффективного контроля на государственной границе. Была подчеркнута необходимость совместных действий по противодействию нелегальной миграции путем реализации эффективных и последовательных мер", - говорится в сообщении пограничной службы Молдавии. Стороны также проанализировали деятельность на пунктах пропуска, совместно управляемых молдавской и украинской сторонами, в том числе деятельность патрулей контролирующих границу.

В последние два года пограничники двух стран столкнулись с резким ростом нелегальной миграции. Почти каждую неделю молдавские правоохранители сообщают о задержании групп граждан Украины призывного возраста, которые нелегально переправляются через границу, а также о помогающих им в этом граждан Молдавии. На территории республики уклонисты от призыва в армию имеют право попросить об убежище, так как власти Молдавии заявили, что не будут выдавать Украине беженцев. В республике уже раскрыты несколько преступных группировок, которые помогают дезертирам нелегально перейти границу, стоимость такой услуги достигает $10 тыс.

Ранее власти Молдавии упростили въезд для беженцев с Украины, которые могли пользоваться просроченными удостоверениями личности при пересечении границы, а также другими льготами. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали около 1 млн украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии осталось около 100 тыс. человек.