Кабмин Украины внес госпредприятие "Изотоп" в перечень стратегических объектов

Оно занимается производством, продажей и транспортировкой источников ионизирующего излучения, а также их утилизацией

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины внес госпредприятие "Изотоп", занимающееся производством, продажей и транспортировкой источников ионизирующего излучения, а также их утилизацией, в перечень стратегических объектов. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль.

"Государственное предприятие "Изотоп" в перечне стратегических объектов. Соответствующее решение принял кабинет министров", - написал он в Telegram-канале.

Производственное предприятие "Изотоп" было образовано 2 августа 1962 года и находилось в ведении Министерства среднего машиностроения СССР под эгидой Государственного комитета при СМ СССР по использованию атомной энергии. После распада СССР предприятие перешло в ведение Министерства промышленной политики Украины.

В 2004 году на базе предприятия был создан Государственный регистр источников ионизирующего излучения - единственная система учета и контроля таких источников на Украине. "Изотоп" производит продукцию для медучреждений, промышленных предприятий и для организаций, оказывающих техническую помощь в сфере обеспечения радиационной защиты.