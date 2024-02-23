ЦАХАЛ заявил о ликвидации с воздуха радикала "Исламского джихада" в Дженине

В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что Ясира Хануна ранее задержали за участие в террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха радикала палестинской группировки "Исламский джихад" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

"Террорист, который собирался совершить теракт и осуществил за последние недели несколько нападений, был уничтожен в результате удара с воздуха в Дженине. Террорист был ликвидирован на пути к совершению еще одной атаки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ликвидированный Ясир Ханун из "Исламского джихада" ранее был задержан за участие в террористической деятельности", а в "последние несколько месяцев участвовал в серии нападений на израильские поселения, а также солдат ЦАХАЛ и армейские посты вдоль буферной зоны у забора безопасности" на Западном берегу реки Иордан.