Президент ДР Конго осудил меморандум о сотрудничестве между ЕС и Руандой

Он способствует разграблению природных богатств ДРК, заявил президент Феликс Чисекеди

ПРЕТОРИЯ, 23 февраля. /ТАСС/. Подписанный между Евросоюзом и Руандой меморандум о сотрудничестве в области критически важного сырья является провокацией, способствующей разграблению природных богатств Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом заявил президент ДРК Феликс Чисекеди.

"Мы имеем дело с недостойной провокацией, - сказал глава государства в прямом эфире Конголезского национального телерадиовещания. - Все знают, что Руанда не имеет в своих недрах ни одного килограмма так называемых критических для мировой экономики минералов. Когда кто-то подписывает с Руандой такой меморандум о взаимопонимании, это означает, что он поощряет грабежи и мошенничество. Оборотистые парни воруют наши полезные ископаемые, чтобы продать их затем Руанде, которая получает миллиарды на крови наших соотечественников. Это неприемлемо".

Чисекеди указал, что подобные сделки способствуют продолжению конфликта на востоке ДРК, так как доходы от контрабанды сырья идут на закупку оружия для действующих на конголезской территории антиправительственных группировок. "Европейский союз является соучастником всего этого, - заявил президент. - К счастью, в ЕС есть государства, которые выступают против".

Евросоюз и Руанда подписали 19 февраля меморандум о развитии устойчивых цепочек создания стоимости критически важного сырья. Он устанавливает пять направлений сотрудничества.