В Казахстан из Польши экстрадировали гражданина Украины за создание преступного сообщества

Как сообщили в Генпрокуратуре Казахстана, в 2022 году оно "занималось на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере"

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Гражданин Украины, обвиняемый в Казахстане в создании транснациональной организованной преступной группы, экстрадирован в Казахстан из Польши. Об этом сообщила Генпрокуратура Казахстана.

"Сотрудниками генеральной прокуратуры, министерства внутренних дел при содействии посольства Казахстана в Польше из Республики Польша экстрадирован гражданин Украины для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве указали, что "в 2022 году созданная им преступная группа занималась на территории Казахстана изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере".