Эстонский военачальник назвал ошибкой ограничения на применение переданного Украине оружия

По оценке командующего армией Андруса Мерило, такое решение было принято Западом из-за боязни эскалации конфликта

ВИЛЬНЮС, 23 февраля. /ТАСС/. Территориальные ограничения на применение Украиной переданного Западом оружия являются ошибочным шагом. Об этом в программе телеканала ETV заявил недавно назначенный командующим армией Эстонии Андрус Мерило.

"Введение такого ограничения (на использование полученного оружия исключительно на украинской территории - прим. ТАСС) обошлось очень дорого и является одной из причин, почему Украина вынуждена была вернуться в оборонительную позицию", - сказал он.

По оценке командующего, такое решение было принято Западом из-за боязни эскалации конфликта. "Это, как мы видим, тоже не оправдалось", - отметил Мерило.