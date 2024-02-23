Глава МИД КНР обсудил с советником канцлера ФРГ Украину и палестинский вопрос

Как напомнил Ван И, в 2024 году исполняется 10 лет с момента установления всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Германией

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И обсудил на встрече в Пекине украинский кризис и палестино-израильский конфликт с советником канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенсом Плётнером. Об этом сообщил МИД Китая.

"Стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе обсудили кризис на Украине и палестино-израильский конфликт", - говорится в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И напомнил, что в 2024 году исполняется 10 лет с момента установления всестороннего стратегического партнерства между КНР и Германией. Он заявил о готовности Китая укреплять контакты и взаимное доверие, углублять сотрудничество, способствовать стабильному развитию двусторонних отношений.