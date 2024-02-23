ЦАХАЛ сообщил о ликвидации десятков радикалов и двух "террористических отрядов" в Газе

Как рассказали в армейской пресс-службе, "войска ЦАХАЛ провели операцию по демонтажу террористических зон и ликвидации террористов в Хан-Юнисе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе боев в районе Эз-Зейтун на севере сектора Газа и в городе Хан-Юнис на юге анклава за сутки убили десятки вооруженных радикалов, а также ликвидировали два "террористических отряда" в разных частях сектора. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

"Войска ЦАХАЛ продолжают операции в западной части Хан-Юниса. За минувшие сутки ВВС Израиля уничтожили склад оружия, командный центр и строение, в котором находились несколько террористов. Более десяти террористов были уничтожены точным снайперским огнем и ударами с БПЛА. Террористический отряд, имевший при себе взрывное устройство и открывший огонь из гранатометов по солдатам, был ликвидирован войсками ЦАХАЛ и ударами ВВС Израиля", - говорится в сообщении.

"Войска ЦАХАЛ провели операцию по демонтажу террористических зон и ликвидации террористов в Хан-Юнисе. Перед операцией ВВС Израиля во взаимодействии с сухопутными войсками нанесли удары по оперативным соединениям, снайперским постам и складу оружия [радикалов]. В ходе целенаправленных рейдов на объекты террористов военнослужащие обнаружили схрон оружия, в котором находились десятки ракет, взрывных устройств и минометных снарядов", - сообщили в пресс-службе.

"Кроме того, за последние 24 часа солдаты ЦАХАЛ ликвидировали ряд террористов в центральной части сектора Газа, - сказано в сообщении. - Во время одного инцидента солдаты засекли террористический отряд на наблюдательном посту в стратегической локации, который готовился атаковать войска ЦАХАЛ". "Был направлен вертолет, который нанес удар по посту и ликвидировал террористический отряд", - отметили военные.

"Подразделения ЦАХАЛ продолжают проводить целенаправленные рейды в Эз-Зейтуне на севере сектора Газа, где за минувшие сутки солдаты с помощью точного снайперского огня, БПЛА и вертолетов уничтожили более десяти террористов, нашли оружие и обнаружили шахты туннелей", - добавили в пресс-службе.