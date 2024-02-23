Додон обвинил Санду в создании специальной группы судей для давления на оппозицию

По словам лидера Партии социалистов Республики Молдова, "это своеобразная "расстрельная" команда"

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон обвинил президента страны Майи Санду в создании специальной группы судей для давления на оппозицию.

"Санду и действующее руководство страны впервые составили список специальных судей, которые будут рассматривать дела Антикоррупционной прокуратуры, естественно, политические, хотя Конституцией Молдавии подобное запрещено. <…> Санду хочет, чтобы дела против ее оппонентов, по которым, кстати, нет никаких доказательств, вели удобные, подконтрольные ей судьи. Это своеобразная "расстрельная" команда", - сказал Додон в ходе прямого эфира в Telegram-канале.

Ранее Высший совет магистратуры, который осуществляет дисциплинарный надзор за судьями и прокурорами, заявил о недопустимом давлении на судей. Оно последовало после слов премьер-министра Дорина Речана, который выразил недовольство оправдательными приговорами в отношении оппозиции и поименно перечислял принимавших эти решения судей.

Против Додона были выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, нарушении правил финансирования партии и и других нарушениях. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суд. Додон заявляет, что располагает доказательствами своей невиновности. Он считает, что за его арестом стоят Санду и правящая Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.