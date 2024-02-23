ЦАХАЛ задержал девять разыскиваемых палестинцев в ходе рейдов на Западном берегу

Их подозревают в причастности к террористической деятельности, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 февраля. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в ходе ночных антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан девять палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За ночь подразделения ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали девять лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В общей сложности за время военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан задержаны 3 200 разыскиваемых лиц, указали в пресс-службе. 1 350 из них подозреваются в связях с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, добавили в израильской армии.