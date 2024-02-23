В Минздраве Газы сообщили, что число жертв военной операции Израиля превысило 29,5 тыс.

Ранения получили 69 616 палестинцев, отметили в ведомстве

КАИР, 23 февраля. /ТАСС/. Более 29,5 тыс. человек было убито с начала военной операции израильских сил в секторе Газа. Такие данные представило министерство здравоохранения палестинского анклава.

"На настоящий момент число жертв израильской агрессии в Газе достигло 29 514", - указывается в заявлении Минздрава, которое процитировал телеканал Al Jazeera. За тот же период ранения в анклаве получили 69 616 палестинцев.

Только за минувшие сутки, по информации ведомства, в результате действий израильской армии в анклаве было убито 104 человека, ранения получили 160. Как отметил вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen, многие тела еще находятся под завалами и на дорогах, армия Израиля не позволяет машинам скорой помощи приехать на место ударов.